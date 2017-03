Thiago Martins sofre lesão no joelho e desfalca Palmeiras por até 6 meses

UOL Esporte

O zagueiro Thiago Martins sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e desfalcará o Palmeiras por até seis meses, informou a assessoria de imprensa do clube neste domingo.

O jogador se machucou em uma disputa de bola durante um jogo-treino contra o Jabaquara, no último sábado. Após exames, ficou constatada que será necessária uma cirurgia, o que afasta o jogador do Campeonato Paulista e da Copa Libertadores.

Esta é a segunda baixa do clube no torneio estadual. No dia 19 de fevereiro, Moisés também sofreu uma lesão no joelho esquerdo no duelo contra a Linense e precisou passar por cirurgia. A previsão de retorno também é de seis meses.

Para o lugar de Moisés, o atacante Borja foi inscrito no Campeonato Paulista. Já Hyoran é o favorito para substituir Thiago Martins na relação do torneio. Arouca também está cotado.

Thiago Martins era uma das opções do técnico Eduardo Baptista para a reserva de Mina e Vitor Hugo. Antonio Carlos e Edu Dracena são as outras opções para a posição.

Preocupação

Porém, a situação de Vitor Hugo pode forçar Eduardo Baptista a pensar na inscrição de um zagueiro. O titular foi denunciado pela procuradoria do TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) da Federação Paulista de Futebol por uma cotovelada no clássico contra o Corinthians e pode pegar uma suspensão severa. O julgamento será no dia 13 de março.