Thammy Miranda sofre acidente de carro em São Paulo

Thammy Miranda e Andressa Ferreira sofreram um acidente de carro na madrugada deste domingo (18), em São Paulo.

Segundo legenda de uma foto no Instagram, o casal voltava de um evento quando teve o carro atingido por um veículo conduzido por bandidos em fuga.

“Graças a Deus estamos bem! Vamos continuar trabalhando firme e forte! O carro branco tinha acabado de fazer um assalto e bateu com tudo no nosso carro. Peço a Deus que continue abençoando a gente e abençoe todos do outro carro, mesmo sendo bandidos. Vamos pra cima, ótimo final de semana para vocês, amores! E uma semana iluminada”, desejou Thammy na legenda.

Thammy e Andressa passam bem e não precisaram de cuidados médicos. (R7)