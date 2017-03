Thais Costa: a arte de orquestrar e o protagonismo na música clássica

PERFIL | Regente da orquestra da UFGD desde 2013 fala sobre a resistência e o protagonismo feminino na Música

DIVULGAÇÃO

Bianca Cardozo

Diário MS

Aos poucos, a mulher toma espaço em diversas profissões, mas na maioria das vezes as posições de liderança ainda são comumente delegadas aos homens. Isso também ocorre nas diretorias artísticas e, na área da Música, com a regência. Felizmente isso está mudando e hoje, Thais Costa, regente da orquestra da UFGD, conta para o Diário MS a sua história e os desafios da carreira na música clássica.

Thais Costa é natural de São Carlos, interior do estado de São Paulo, e começou a estudar música muito cedo. Aos quatro anos, entrou no projeto de extensão de educação musical para crianças na Universidade Federal de São Carlos. A flauta doce e o xilofone orff foram seus primeiros instrumentos. Aos oito, conheceu o piano e começou a tocar em uma orquestra para crianças. Aos dez, descobriu que o seu instrumento era o Violoncelo, mas, como se conhecesse o futuro, estava sempre atenta à regência.

“Fazer música em conjunto, timbrar os diferentes instrumentos, orquestrar e ver todas as cores possíveis em uma obra musical sempre me encantou. Foi quando decidi que queria estudar regência. Em 2006, com 17 anos, passei no curso de regência de orquestra no conservatório Dramático e Musical de Tatuí. Viajava toda semana 200 km para fazer aula. Em 2007, saí do interior e me mudei para São Paulo para estudar Regência na UNESP. Me formei em 2011 e em 2013 assumi o curso para Regente da Universidade Federal da Grande Dourados”, recorda Thais.

Questionada sobre o reflexo das considerações sobre gênero em seu trabalho, visto que a música clássica ainda é um meio com pouco protagonismo feminino, Thais logo se lembra de quando chegou à cidade para assumir a orquestra, dos olhares estranhos daqueles que não conseguem enxergar uma mulher na liderança: “Quando cheguei a Dourados, muitas pessoas vinham me perguntar: mas você é sozinha? Sem família nenhuma? Sem marido? Isso eu acho engraçado, vejo que ainda há uma resistência de se ver uma mulher ser o que quiser e ir para onde quiser. Acredito que vivenciamos um inconsciente coletivo de que a mulher não possui o seu ir e vir.”

A desigualdade de gênero é ainda latente na sociedade e o Diário relembra a necessidade de se discutir isso no mês da mulher. É preciso olhar para as mulheres com igualdade, seja no campo artístico ou em qualquer outro segmento. A divulgação do trabalho feminino e a inserção da mulher no mundo do trabalho devem acontecer sempre.

A Orquestra fará uma apresentação no dia 20 de abril (abertura da temporada de concertos 2017) e uma no dia 18 de maio, no cine concerto.