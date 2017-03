Thais Akemi: arte que sobressai na pele

PERSISTÊNCIA | Em um ramo ainda com pouco espaço para as mulheres, a jovem tatuadora douradense enfrentou o medo, adquiriu equipamentos, foi se aperfeiçoando e está conquistando sua clientela

Bárbara Ballestero

Diário MS

Com 22 anos e apenas um ano e oito meses de profissão, Thais Akemi Kuratomi se destaca por ser a única mulher no ramo da tatuagem em Dourados. À frente do Blue Cherry Tatto Studio, ela revelou ao Diário MS as dificuldades enfrentadas para conquistar seu espaço.

Apaixonada por arte desde criança, Thaís conta que nunca imaginou que se tornaria uma tatuadora. “Cheguei a cursar Psicologia por três anos, mas tive que interromper por um acontecimento trágico em minha vida. No ano seguinte, entrei no curso de Design de Interiores e vi a minha paixão por arte e desenho se aflorar novamente”, conta a jovem.

Thaís já tinha contato com o mundo da tatuagem como cliente e passou a acompanhar o trabalho de tatuadores locais até o dia que pensou: “eu posso fazer isso!”.

Adquiriu equipamentos e passou a praticar em casa, onde começou tatuando até abrir o próprio estúdio em fevereiro de 2016. Em um universo ainda com pouco espaço para as mulheres, a jovem enfrentou o medo, mas foi se aperfeiçoando e está conquistando sua clientela.

“Só havia homens tatuando em Dourados, senti que o incentivo era pouco, principalmente, por ser algo novo e que ainda causa estranheza em muitas pessoas”, diz.

Vencidas as dificuldades iniciais, a tatuadora diz que ainda hoje sente o preconceito de forma indireta quando perguntam na rua se é seu namorado ou marido quem faz as tatuagens, pois muitos ainda não enxergarem a mulher ocupando estes espaços.

“Espero que o fato de ter sido a primeira mulher em Dourados a se tornar tatuadora seja só o passo inicial para que possam surgir cada vez mais colegas talentosas”, frisou a tatuadora.