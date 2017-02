Temer diz que Moraes se pautará por independência e imparcialidade no STF

Agência Brasil

O presidente Michel Temer disse hoje (22) que a aprovação do nome de Alexandre de Moraes para ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) demonstra reconhecimento da capacidade dele para o cargo. Por meio do porta-voz da Presidência, Alexandre Parola, Temer disse que Moraes cumprirá a função com imparcialidade e independência.

“O presidente reitera sua convicção de que Alexandre de Moraes prestará contribuição relevante à realização da Justiça no Brasil durante seu mandato, pautado sempre pela mesma independência, imparcialidade e apego resoluto às disposições da nossa Constituição Federal que sempre caracterizaram sua trajetória pessoal”, disse o porta-voz, após citar o desejo de Temer de que Moraes tenha êxito durante sua “nova missão na vida pública”.

Economia

Ao final da nota, Temer comemorou a tendência de queda da inflação apontada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA 15). “A divulgação, na manhã de hoje, do IPCA 15 para o mês de fevereiro confirma a tendência de queda da inflação, que converge consistentemente para o centro da meta determinada para o ano de 2017, ou seja, 4,5% ao ano.”

“A taxa de 0,54% é a mais baixa em cinco anos e traz o IPCA acumulado em 12 meses para 5,02%”, completou.

Nesta quarta-feira (22), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou a prévia da inflação oficial, o IPCA-15. O índice subiu 0,54% neste mês em relação a janeiro. O índice é o já registrado para meses de fevereiro desde 2012.