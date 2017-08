Temer deixa Forças Armadas sem verba e impede Exército de policiar fronteira

CORTES | Com 40% a menos de dinheiro em 2017, Exército deixa de investir no Sisfron e enfraquece vigilância

HELIO DE FREITAS

Especial para o Diário MS

Esperada pelo governador de Mato Grosso do Sul Reinaldo Azambuja como salvação para reduzir o poder do crime organizado, a presença mais intensa de homens do Exército na fronteira do Brasil com o Paraguai não deve ser colocada em prática, pelo menos a curto prazo. O pedido foi feito no dia 31 de julho deste ano pelo tucano ao presidente Michel Temer, mas está praticamente descartado, por falta de dinheiro.

Ao mesmo tempo em que prometeu ao governador sul-mato-grossense enviar a MS uma equipe dos ministérios da Defesa e da Justiça para avaliar a necessidade do plano de atuação, o governo cortava quase pela metade o orçamento das Forças Armadas.

Sem verba, o comando do Exército vê risco de colapso nos quarteis, afasta qualquer possibilidade de reforçar a segurança nas fronteiras e planeja até liberar militares para passarem a noite em casa, para economizar.

Outro programa duramente afetado pelo corte de orçamento é o Sisfron (Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras), cujo projeto-piloto é desenvolvido na faixa de fronteira de Bela Vista a Mundo Novo e pilotado pelo centro de comando instalado na 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada em Dourados.

Criado em 2012 para ser importante aliado no combate ao narcotráfico e à entrada de armas, o Sisfron estava previsto para ser concluído em dez anos, mas até agora só cobriu 600 km de uma faixa de 17 mil km de fronteiras. O prazo de conclusão foi adiado para 2040.

De acordo com dados das Forças Armadas divulgados anteontem, dos R$ 427 milhões que o Exército colocou como previsão na Lei Orçamentária deste ano para o Sisfron, R$ 166 milhões foram contingenciados.

Reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, divulgada na segunda-feira mostrou que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica tiveram contingenciamento de 40% neste ano, sem contar alimentação, salário e saúde dos militares. O comando das Forças Armadas afirma que o dinheiro só será suficiente para cobrir os gastos até setembro.

O comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, disse que o contingenciamento de recursos compromete o Sisfron. “É essencial mantermos as fronteiras sob vigilância. Precisamos aplicar a tecnologia, um sistema avançado, que permita o monitoramento”.

RIO DE JANEIRO

Enquanto o governo manda tropas federais para o Rio de Janeiro, com gasto de R$ 1 milhão por dia, as fronteiras continuam escancaradas e controladas pelo crime organizado. Na avaliação de um general ouvido pelo “Estadão”, cortar recursos do Sisfron e gastar em deslocamentos não ajuda a solucionar a violência.

Um oficial-general ouvido pela reportagem disse que o Sisfron é uma oportunidade de as Forças Armadas proporcionarem a outros órgãos, como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Receita Federal, a possibilidade de operar também nas fronteiras.

Procurado para falar sobre a falta de recursos para as Forças Armadas, o Ministério do Planejamento informou que tenta resolver as questões mais graves, mas sem prometer ampliação de limites orçamentários.

O general Villas Bôas descartou, “por enquanto”, o fechamento de unidades militares, mas admitiu que alguns oficiais serão liberados para passarem a noite em casa, para diminuir gastos. Entretanto, considera “extremamente” desconfortável e “uma inversão absoluta” a hipótese de reduzir expediente. “[A segurança nas fronteiras] fica comprometida”, afirmou Villas Bôas, ao anunciar redução das operações de fronteira por falta de combustível e outros insumos.