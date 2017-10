Tamanduá-mirim é capturado pela polícia após se “instalar” em residência

Um tamanduá-mirim foi capturado dentro de uma residência, localizada no bairro Royal Park, em Naviraí – a 366 quilômetros de Campo Grande – na tarde de ontem (18) pela (PMA (Polícia Militar Ambiental).

A proprietária da casa chamou os policiais depois que o animal entrou em um cômodo e se “instalou” no local.

O tamanduá foi capturado com uso de um cambão e os militares o colocoram em uma caixa de contenção.

O bicho será encaminhado à Fazenda Green Farm CO2 Free, localizada no município de Itaquiraí, que possui estrutura para recebimento de animais, os quais ficam à disposição dos técnicos do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, de Campo Grande. O CRAS decidirá sobre remoção ou soltura do tamanduá.

Na madrugada desta quinta-feira (19) um animal da mesma espécie foi flagrado na avenida Ernesto Gisel, no bairro Monte Castelo, na Capital. Ele estava ao lado de uma grade que separava a rua de uma mata.

Orientação – A PMA, orienta que neste tipo de caso o aconselhavel é deixar que o animal volte ao seu habitat. Caso chegue a invadir uma residência, como no caso em Naviraí, a orientação é acionar os policias ambientais.