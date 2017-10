Talita e Weliton Jean

O romantismo imperou no casamento de Talita Tibúrcio de Oliveira e Weliton Jean Benites Oliveira, que aconteceu no Salão dos Presidentes do Clube Indaiá de Dourados e que teve decoração desenvolvida pela Imperial Paisagismo. Assessoria e cerimonial foram de Elaine Ortega. Filmagem de Hallino Soares. O elogiado cardápio gastronômico foi especialmente elaborado pelo Carlinho’s Buffet.

Fotos: Valdemir Ortega