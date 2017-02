Takimoto apoia reivindicações de Tacuru

DIVULGAÇÃO

O prefeito em exercício de Tacuru, Paulo Mello (PP), e a vereadora Daiana Pedrotti (PTdoB), fizeram vários contatos com lideranças políticas e governamentais em Campo Grande para apresentar e encaminhar reivindicações de grande alcance social para o Município. As audiências – das quais também participou o presidente municipal do PTdoB, Mário Luiz Pedrotti, – foram bastante proveitosas, sobretudo, com a confirmação de apoios e parcerias junto a autoridades estaduais, tendo o deputado George Takimoto (PDT) entre elas.

No gabinete do parlamentar pedetista, as lideranças tacuruenses fizeram a exposição de demandas prioritárias para a comunidade, especialmente nas áreas de saúde, educação, esporte, lazer e de fomento a medidas para impulsionar a economia local, com foco na ampliação de oportunidades na geração de empregos e renda.

Entre as reivindicações formuladas ao deputado, Paulo Mello, Daiana e Pedrotti formalizaram a solicitação de emenda parlamentar (Ofícios 06 e 011 deste ano, do gabinete da vereadora) para reservar no Orçamento Geral do Estado recursos destinados à construção de uma cancha de bocha na sede do clube da terceira idade, com muro de proteção, e de uma pista de caminhadas na saída rodoviária para Sete Quedas.

“São pedidos que refletem necessidades fundamentais das pessoas, pois tratam de equipamentos de lazer, esporte e outras práticas saudáveis em ambientes adequados e seguros”, comentou o deputado, ao parabenizar os visitantes pela iniciativa. Takimoto já acionou sua assessoria técnica para fazer a análise das propostas e vai procurar outros parlamentares para propor emendas coletivas que, somadas, assegurem as dotações orçamentárias suficientes para tornar viáveis os benefícios.

Filho de Aílton Melo, ex-prefeito da cidade, Paulo Mello ocupa interinamente a chefia do Executivo desde o início de janeiro. Teve que assumir a Prefeitura em setembro, a dois dias da eleição, a Justiça Eleitoral havia impugnado a chapa dos candidatos a prefeito e vice, Cláudio Barcellos (PR) e Beto Mello (PTN). Ambos já haviam administrado Tacuru, mas a impugnação ocorreu por causa da rejeição das contas na gestão de Beto Mello. Sem sucesso com os recursos que impetraram na Justiça Eleitoral, eles aguardam a decisão de última instância do processo, que está para ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal.