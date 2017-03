Takahashi recebe visita do deputado estadual Renato Câmara

“É importante esse diálogo para que possamos afinar os assuntos que estão sendo os maiores problemas. Uma oportunidade em que prefeito, secretários e vereadores colocaram suas preocupações e as demandas do município. Acredito que juntos podemos fazer a diferença para melhorar a vida da população batayporaense”, enfatizou o deputado.

Renato Câmara completou que “os secretários precisam ter essa abertura, assim como os vereadores, independente de sigla partidária, para que possamos fazer as interferências junto ao Governo do Estado para a captação de recursos que atendam as necessidades da população”.

Takahashi agradeceu a visita do deputado, considerando-a de grande importância, principalmente devido ao histórico de ações e conquistas em prol de Batayporã. “Essa parceria com o deputado Renato é primordial para a nossa administração, e quem ganha é a população, com investimentos e melhorias na qualidade dos serviços públicos. Foi uma reunião muito produtiva e tenho certeza que vamos ter a possibilidade de desenvolver grandes trabalhos”, sublinhou.

Na oportunidade, o Parlamentar ratificou o compromisso com o município. “Quero estar junto de Batayporã, uma cidade que me fez o mais votado e que tenho uma gratidão imensa. Por isso, busco todos os dias corresponder à essa confiança, fazendo uma política de ações para que possamos contribuir com o crescimento desta cidade”, ponderou.