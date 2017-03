Taça Guanabara terá final no Engenhão

MELHOR CAMPO | Tribunal de Justiça Desportiva determina que Flamengo e Fluminense decidam no estádio do Botafogo

DIVULGAÇÃO

ESPN

Por determinação do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, a final da Taça Guanabara será no estádio Nilton Santos. Na decisão, publicada há pouco no site da entidade, o órgão ressalta o “notório estado de precariedade do Maracanã”.

A medida, ainda em caráter liminar, afronta o Botafogo que se negava a ceder o estádio para o jogo entre Fluminense e Flamengo.

O despacho atende ao pedido do procurador André Valentim, do TJD, com base no Regulamento Geral de Competições que prevê três locais para a final: o Maracanã, o Mané Garrincha (Brasília) e o Nilton Santos. Segundo ele, seria arriscado fazer a final no Maracanã.

“Não tem motivo para que o jogo não seja lá (Nilton Santos). Não faz sentido o jogo ser em Brasília, é a final do Carioca. E seria muito arriscado ter o jogo no Maracanã. O estádio está sem os laudos, principalmente os de segurança, da Polícia Militar e dos Bombeiros”, explicou ao Blog o procurador André Valentim.

O TJD também determinou multa de R$ 300 mil caso a Ferj não cumpra a decisão.

“A medida se fez necessária tendo em vista o notório estado de precariedade do Maracanã, não podendo a FERJ marcar esta partida em outra arena, que não seja a Nilton Santos, ainda mais pelo fato de existir regra expressa no regulamento que trata da hipótese dos autos”, determinou em despacho o presidente do TJD, Marcelo Jucá.

Já a decisão sobre a presença das duas torcidas no clássico ainda depende da Justiça.

BOTAFOGO PEGO

DE SURPRESA

O despacho pegou de surpresa o presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, que havia acabado de chegar para uma reunião na Ferj, com a presença dos presidentes do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, e do Fluminense, Pedro Abad.

Na chegada ao encontro, o dirigente alvinegro declarou à imprensa que o Nilton Santos não estaria disponível. Para o mandatário, o jogo deveria ser realizado no Maracanã. O clube ainda pode recorrer.