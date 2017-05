Solo de Quintal apresenta “Domingo”, com a atriz mineira Cida Falabella

ESPETÁCULO dirigido Denise Pedrón mescla fases da vida de uma mulher madura e a relação com a casa, memórias, alegrias e tristezas; encenação será no próximo domingo (28), às 16h, na casa da Du e da Júnia, Parque Alvorada

divulgação

A Mostra de Artes Cênicas Solo de Quintal recebe no dia 28 de maio o espetáculo “Domingo”, de Belo Horizonte. Trata-se de uma cena-experiência, que se passa em uma casa com quintal. A pesquisa buscou estabelecer um diálogo entre dois universos: os rituais de cura, recriados a partir da pesquisa e vivência de práticas corporais pessoais e biográficas, realizados no lado de fora, na recepção do “público” e a “conversa” do lado de dentro, permeada por temas femininos e textos literários, registrados no blog “A louca sou eu” (falabellacida.blogspot.com.br).

Atravessando os temas emerge a luta de uma mulher pela vida e sua tentativa de (des) enlouquecer. Sua vida diária e sua vida poética são compartilhadas. A pesquisa busca encontrar um lugar entre a cena e a o cotidiano, entre a ritualização e a vivência compartilhada no espaço doméstico. Ao falar de um feminino particular, busca-se atingir o feminino de outras mulheres (e homens), pretende-se através de parte do altamente subjetivo (singular) alcançar as subjetividades, no plural. Nesse lugar a cena pode ser vista como identidade móvel, está sempre em construção, em processo, uma busca individual contaminada pelo coletivo que a assiste e participa, o público como testemunha desse ato-cena. As experiências ritualísticas, pessoais e biográficas foram orientadas pela pesquisadora Denise Pedron.

SERVIÇO

“Domingo” com Cida Falabella (BH/MG) e direção de Denise Pedrón

Dia 28/05 às 16h

Local: Quintal da casa da Du e da Júnia, na Rua Mustafá Salen Abdo Sater, 1265 – Parque Alvorada.

Ingressos: R$ 20,00 (inteira), R$ 10,00 (meia entrada) e R$ 5,00 (preço promocional para estudantes de artes cênicas da UFGD). Os ingressos serão restritos a 20 pessoas e as reservas devem ser feitas com antecedência, pelo e-mail solodequintal@gmail.com

Classificação indicativa: 16 anos

Mais informações: Júnia Pereira (67) 99320-6363 | (67) 3038-1365, juniacristinapereira@gmail.com e www.solodequintal.com