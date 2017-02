Solenidade de abertura da Terceira Sessão Legislativa ocorre nessa quinta-feira

Agência ALMS

Arquivo ALMS/ Roberto Higa

A solenidade de abertura da 3ª Sessão Legislativa da 10ª Legislatura está marcada para essa quinta-feira (2/2), às 8h30, na rampa de acesso à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Os deputados estaduais recepcionam o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) para abertura da primeira sessão solene de 2017.

Para as 8h30 está prevista a evolução da Polícia Militar, com a recepção das autoridades até as 8h45 quando está prevista a chegada do governador. Os hasteamentos das bandeiras nacional, do Estado e de Campo Grande ocorrem em seguida, às 8h50, com a presença também prevista do desembargador presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Divoncir Maran.

Às 9h está marcada a abertura da sessão solene para a instalação da 3ª Sessão Legislativa, com a leitura e recebimento da mensagem do governador do Estado. Em seguida ocorrerá o pronunciamento dos deputados e do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi (PMDB).

Na solenidade, o presidente Junior Mochi poderá receber as indicações das bancadas para as respectivas lideranças, que também já poderão indicar os membros das Comissões Técnicas, conforme preconiza o Artigo 24 do Regimento Interno da Casa de Leis.