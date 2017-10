Sobe para 44 o número de mortos nos incêndios em Portugal

GLOBO.COM

O número de mortos nos incêndios, que começaram no domingo nas regiões central e norte de Portugal, subiu para 44 depois que mais um ferido que estava hospitalizado não resistiu, informou nesta sexta-feira (20) à Agência Efe a porta-voz da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), Patrícia Gaspar.

Além disso, o governo do socialista António Costa terá que enfrentar não só uma remodelação do gabinete de ministros, mas também uma moção de censura do partido mais à direita no parlamento português, o CDS-Partido Popular (CDS-PP), que será votada na próxima terça-feira.