Sindicato Rural e Senar/MS iniciam 5ª turma do Rede e-Tec em Maracaju

Teve início no sábado (11), no Parque de Exposições de Maracaju, as aulas da 5º turma do Curso Técnico em Agronegócio – Rede e-Tec do Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. O município através do Sindicato Rural é um dos polos no estado do Mato Grosso do Sul.

Maracaju é o maior produtor de grãos do MS e tem como base econômica a agricultura. Foram disponibilizadas 20 vagas para o curso para o município. A Gerente do Sindicato Rural, Claudia Nogueira, deu as boas-vindas à nova turma, ressaltando a importância dos cursandos adquirirem novos conhecimentos, “o mercado de trabalho está cada vez mais exigente, o setor está carente de mão-de-obra qualificada, e o curso Técnico em Agronegócio do Senar é uma grande oportunidade para todos vocês crescerem e se desenvolverem profissionalmente”, ressaltou Claudia.

Com o total de 1.230 horas, realizado em parceria com o Ministério da Educação, o curso oferece formação técnica de nível médio e foi especialmente desenvolvido com foco na população rural. Para facilitar o acesso de quem vive no campo, além de ser gratuito