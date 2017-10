Sindicato Rural de Dourados sedia curso sobre uso de drone como tecnologia de precisão

ASSESSORIA

O Sindicato Rural de Dourados sedia nesta semana o curso sobre utilização de drones como tecnologia de precisão no meio rural. Vinte e seis pessoas estão recebendo o treinamento, divididas em duas turmas. Uma recebe as aulas na terça e quarta e outra na quinta e sexta-feira, durante o dia todo. O curso é novo no cenário e Dourados foi escolhida para receber as duas primeiras turmas.

Realizado pelo Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), o curso faz parte do programa especial de Agricultura de Precisão e teve apoio da Famasul Jovem e do Sindicato Rural de Dourados para mobilização dos alunos.

A supervisora do Senar/MS, Juliana Cascão Santiago, disse após o encontro de jovens do agronegócio, promovido em maio durante a Expoagro, surgiram demandas por treinamentos para atender a expectativa desse público com a inovação. O pedido foi feito ao Sindicato Rural, que encaminhou a solicitação para o Senar. Após a aprovação, veio o primeiro curso-piloto para o município.

Durante o curso, os alunos aprendem sobre a lei de regulamentação dos drones, a planejar o voo com drone, selecionando as melhores práticas e ferramentas para atendimento das necessidades da propriedade e recebem técnicas de pilotagem, utilizando o drone, em diferentes condições para obtenção de vídeos, fotos e mapeamento aéreo.

Também são treinados sobre as principais possibilidades de utilização da tecnologia nas propriedades rurais e como identificar as ferramentas necessárias para o processamento e interpretação das imagens. Mais informações sobre cursos podem ser obtidas pelo telefone (67) 3424-6686.