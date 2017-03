Sindicalistas prometem represálias contra deputados e senadores de MS

Deputados e senadores de Mato Grosso do Sul que votarem pela reforma da Previdência Social, da forma como está proposta pelo governo, penalizando “mortalmente” os trabalhadores brasileiros, terão seus nomes e rostos estampados em outdoors, faixas, cartazes, banners e todo tipo de divulgação. A decisão foi tomada pelo Comitê Estadual de Defesa da Previdência Social, formado por sindicalistas ligados a todas as centrais sindicais de MS, reunidos em assembleia geral na sede da ACP.

“Não pode ser de outra forma. Temos de nos unir e fazer nossos parlamentares entenderem que o que está em jogo é a vida do trabalhador brasileiro. Não tem como fazer política e agradar o governo, em detrimento do povo”, afirmou Antônio César Amaral Medina, coordenador geral do Sindjufe/MS (Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e Ministério Público da União em MS) durante a reunião e membro do comitê.

Amaral Medina disse que já está bem claro, para a opinião pública inclusive, que o problema da Previdência Social não é assim tão grave quanto o Governo Federal tenta repassar. Os números comprovam isso, que se estancar as “sangrias” feitas pelo próprio Governo, a Previdência Social caminha bem, sem problemas.

O Comitê Estadual de Defesa da Previdência Social está organizando também algumas atividades em protesto às ameaças que tramitam em Brasília. Entre as medidas, segundo o coordenador do Sindjufe/MS está a paralisação geral dos trabalhadores e uma grande manifestação pública em MS, no dia 15 deste mês. O ato ganhou o nome de “Diga NÃO à reforma da aposentadoria”.