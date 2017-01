Silas pede ordenação do trânsito em trevo que dá acesso a bairros

Divulgação

O vereador Silas Zanata (PPS) solicitou da Agetran um sistema de moderação de tráfego com foco na segurança do pedestre para garantir mais segurança na MS 156, no cruzamento de acesso à rua Maria Alves da Silva. A solicitação foi feita por ofício ao diretor da Agetran, Carlos Fabio dos Santos.

Para verificar o problema o vereador convidou o diretor da Agetran, Carlos Fábio, para uma vistoria ao local. Os dois discutiram no local as melhores estratégias para a segurança das pessoas que usam aquele cruzamento. Silas pediu a construção de dois sistemas de moderação de velocidade (semáforo ou quebra-molas), os chamados de ‘Traffic calming’ e ainda passarela com grade no canteiro central da rodovia.

Essa travessia dá acesso aos bairros Harrison de Figueiredo e Jardim Guaicurus, Ceim Pedro da Silva Mota, Escola Maria da Conceição Angélica, ao posto de saúde do Guaicurus e ainda à pista de treinamento do Detran. A MS-156 liga a cidade ao Distrito Industrial e é muito movimentada, principalmente nos horários de saída e retorno das pessoas do trabalho.

“Tenho uma grande preocupação com a segurança das pessoas ao atravessar a MS-156 nessa região. Há um fluxo muito grande de veículos no local por conta dos bairros e a infraestrutura instalada, sem contar que a região está em franco desenvolvimento, com criação de novos bairros e construção de moradias populares”, diz Silas.

OUTRAS REGIÕES

Silas também solicitou da Agetran estudos para melhorar a sinalização na Rua Coronel Ponciano, em frete ao hipermercado Assaí e também na região da UPA. Também pediu pintura de faixas e quebra-molas nas imediações de escolas e Ceims na cidade e nos distritos.

“Com a aproximação do início do ano letivo precisamos melhorar a segurança nas imediações dos estabelecimentos de ensino. Temos verificado deficiência na sinalização nesses locais, o que pode prejudicar a segurança de pais e alunos e também de outros pedestres”, afirma Silas.