Silas pede asfalto e manutenção de iluminação pública na Vila Erondina II

Divulgação

O vereador Silas Zanata (PPS) está encaminhando à Prefeitura de Dourados pedido de implantação de asfalto e manutenção do sistema de iluminação pública na Rua Gasparina de Matos Carvalho, na Vila Erondina II. Ele atende a solicitação dos moradores, após se reunir com lideranças no local e receber um baixo assinado.

Segundo o vereador, a comunidade espera pelo asfalto há mais de 20 anos. “Ocorre que essa rua tem ficado para trás, pois é a única sem asfalto da região. O desenvolvimento de qualquer localidade passa pela pavimentação asfáltica e os moradores já há muito tempo merecem essa obra”, afirma Silas.

Quanto à iluminação o vereador lembra que os moradores enfrentam problemas de manutenção há bastante tempo. “Os moradores estão se sentindo abandonados pelas autoridades e incomodados com a escuridão reina durante a noite, o que facilita a ação de pessoas mal intencionadas”, alerta.

Silas informa ainda que esta via serve de acesso ao BNH 4º Plano para os moradores, inclusive estudantes. “Por isso estou encaminhando estas proposições no intuito de sensibilizar nossas autoridades a não só manter os serviços de manutenção em dia, como planejar o asfaltamento da via para garantir a dignidade que as pessoas precisam”, afirma.