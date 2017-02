Silas acompanha vistoria e indica reformas e serviços em distritos

Divulgação

Empenhado em garantir melhorias para os distritos, o vereador Silas Zanata (PPS) acompanhou Manoel Dourado, representante da Secretaria de Governo da Prefeitura em vistoria a distritos. Eles verificaram pessoalmente as necessidades de cada distrito e discutiram meios e viabilizar os serviços e obras necessárias.

Silas diz que ficou constatado que o distrito de Indápolis precisa de reformas no centro social e poliesportivo, no cemitério, na capela, e na academia ao ar livre que tem aparelhos danificados. O vereador diz ainda que a academia de saúde está fechada, há falta de funcionários no posto de saúde e é preciso recapeamento e tapa buracos nas ruas.

Em Vila Formosa, segundo o vereador, é preciso reformas e reparos no posto de saúde, no centro social, na quadra poliesportiva, no campo de futebol, limpeza na escola, recapeamento nas ruas asfaltadas e patrolamento e cascalhamento das vias não pavimentadas, incluindo a Agro Vila.

“Em Macaúba constatamos a necessidade de reforma do posto de saúde, com instalação hidráulica e aparelhos de ar condicionado, a reforma geral da quadra poliesportiva e do centro social. A escola precisa de ar condicionado, sala multiuso, telão multimídia, bebedouros e reposição da areia no espaço de recreação. É preciso também patrolamento e cascalhamentos das ruas”, afirma Silas.

Em Itahum o posto de saúde precisa ser reformado, com reparos no cercamento, nos aparelhos de autoclave e na máquina de fotocópia. Precisa ainda de funcionários de limpeza para a escola Perequeté e manutenção no bebedouro. O vereador também destaca a necessidade de limpeza ao redor das escolas Vicente Azambuja e Perequeté, conclusão da obra da capela mortuária e pintura e manutenção no ginásio de esportes.

“Em Panambi é preciso reformar o posto de saúde e o campo de futebol. Há necessidade urgente também de tapa buracos nas ruas pavimentadas e patrolamento e cascalhamento nas vias de terra”, ressalta Silas.

Em Picadinha o vereador e o Manoel Dourado constaram a necessidade de limpeza e manutenção do parque infantil da escola Geraldino Neves e contratação de funcionários para fazer a merenda, faxina e ainda zelador. Pediu cascalhamento e patrolamento das ruas e também a construção de um posto de saúde.

“Em Vila São Pedro é preciso a reforma do posto de saúde, do centro social, da quadra de esportes, a colocação de tela e abertura de portão na academia ao ar livre e também manutenção na escola Ruy Gomes”, diz Silas.

Já para Vila Vargas o vereador aponta a necessidade em equipamentos para o posto de saúde e manutenção em parelho de ar condicionado, instalação de grades e funcionários para o CRAS. Pediu ainda reforma da quadra poliesportiva e um mutirão de limpeza no distrito.

Segundo Silas, estas reformas e serviços são necessários para garantir mais qualidade de vida à população e melhores condições de condições de trabalho aos funcionários públicos que prestam serviços nos distritos. “A comunidade espera com muita expectativa pelas ações do poder público”, afirma Silas.