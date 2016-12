Sicredi doa cestas básicas para famílias carentes de Dourados

Divulgação

Para encerrar um ano de grandes conquistas e realizações nada melhor que cooperar com o próximo. Pensando nisto, a Unidade de Atendimento Integração da Sicredi Centro-Sul MS em Dourados realizou uma grande arrecadação de cestas básicas entre os associados e colaboradores contribuindo com o final de ano de diversas famílias carentes.

Ao todo, mais de 350 cestas básicas foram arrecadadas. A entrega das doações foi realizada no dia 23 de dezembro aos moradores da Vila Valderez, com a presença do Papai Noel e do boneco Poupedi que também distribuíram doces para a criançada. A Gerente da Unidade e idealizadora da ação, Vanira Carolina Karling Diniz, conta que no ano passado já haviam realizado esta ação e conseguiram arrecadar mais de 100 cestas e, este ano, decidiram repetir a boa ação.

“Começamos com a meta de 100 cestas, depois fomos ampliando para 200, depois 300 e, no final, conseguimos arrecadar mais de 350 cestas básicas. É muito gratificante ver o sorriso no rosto das pessoas e saber que neste Natal tiveram a mesa farta. Gostaria de agradecer todos os nossos associados, empresas e colaboradores que contribuíram de coração. Eu sempre digo: ‘fazer o bem vicia’”, ressalta a Gerente.

Segundo o Diretor de Operações da Sicredi Centro-Sul MS, Antonio Carlos Peres, a Cooperativa preza por ações que envolvam a comunidade e tragam bem-estar ao próximo. “Um dos princípios do cooperativismo é o interesse pela comunidade e o Sicredi por essência é uma instituição da comunidade. Gostaria de agradecer todos que contribuíram com esta ação e parabenizar a Unidade Integração pela iniciativa,” ressalta o Diretor.

A COOPERATIVA

A Sicredi Centro-Sul MS está presente em 21 municípios da região sul do Estado: Amambai, Aral Moreira, Bataguassu, Bela Vista, Caarapó, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Dourados (5), Fátima do Sul, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Laguna Carapã, Mundo Novo, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Ponta Porã e Rio Brilhante. Atualmente são mais de 68 mil associados atendidos pela Cooperativa.