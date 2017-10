Segundo informações do Instituto Clima Tempo, nesta sexta-feira (20), apesar do calor permanecer em Dourados e região, o dia será de pancadas de chuvas a qualquer momento, o que torna o clima abafado, mas com a umidade relativa do ar aumentando ao longo do período.

A temperatura hoje deverá ficar entre 23 e 33 graus, com probabilidade de chuvas de 80%, com volume estimado em 18 milímetros e rajadas de vento de até 12km por hora.