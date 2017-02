Sete deve ter time cauteloso contra Sport Recife na noite desta 4ª feira

COPA DO BRASIL | Delegação viajou na madrugada para Recife e realizou apenas um treino para o confronto inédito

Divulgação Sete

A delegação do Sete de Dourados iniciou viagem para Recife na madrugada desta quarta-feira, com chegada prevista apenas para o final da tarde na capital pernambucana. O campeão estadual sul-mato-grossense de 2016 enfrenta o Sport-PE pela segunda fase da Copa do Brasil e sonha em surpreender na Ilha do Retiro.

O técnico Mauro Marino relacionou 18 jogadores para a primeira partida do clube contra um adversário da Série A do Campeonato Brasileiro, mas, como era de se esperar, ensaia uma equipe com maiores cuidados defensivos.

No único treino que realizou, na segunda-feira, no Centro de Treinamento do clube, Marino testou formações diferentes, uma com Jéferson e Pablo no ataque e outra com o meio mais fechado e apenas um atacante como referência.

Na defesa, o zagueiro Binho, que fez seu primeiro jogo como titular no empate com o Urso, em Mundo Novo, segue ao lado de Ramon Baiano, novo dono da braçadeira de capitão.

No gol, Wendell assume a titularidade após o afastamento de Alan Tobias, que alegou problemas particulares para deixar o clube. Camurça, goleiro que defendeu o Misto em 2016, já se apresentou e a contratação de outro nome para a posição não está descartada.

Além da força do adversário, equipe tradicional do futebol nacional, o técnico do time douradense está preocupado também com a falta de tempo de preparação por causa da sequência de jogos. “O Sport jogou no sábado, descansou, treinou normalmente e joga em casa, sem se preocupar com deslocamentos. Infelizmente nós não teremos esse luxo”, lamenta Mauro Marino.

De acordo com o regulamento da Copa do Brasil, em caso de empate nos 90 minutos, o classificado para a fase seguinte será definido nas cobranças de pênaltis. Neste confronto, o vencedor enfrenta quem avançar do confronto entre Portuguesa-SP e Boavista-RJ.