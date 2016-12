Servidora do Ministério Público e Policial são vítimas de atentado na fronteira

Porã News

Na tarde desta terça-feira (27), o veículo em que estava uma servidora do Ministério Público e um agente da Polícia Nacional do Paraguai foi alvejado com tiros. O crime ocorreu na cidade de Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã.

A vítima identificada como Celia Eulalia Gomes de 28 anos, transitava em um veículo Fiat Strada acompanhada de um agente da Polícia Nacional, identificado como Cristino Centurion. O veículo foi interceptado por pistoleiros em uma moto, que efetuaram contra a acompanhante 18 disparos de pistola 9 mm, deixando-a em estado gravíssimo.

Logo após a interceptação, o agente da Polícia perseguiu os pistoleiros, atropelando um deles, identificado como Julio Cesar Romero de 33 anos, que foi encaminhado ao Hospital Regional. Já seu comparsa empreendeu fuga abandonando a motocicleta.

Celia Eulalia Gomes foi encaminhada a uma clínica particular em Pedro Juan Caballero onde entrou em óbito logo após dar entrada.

Bárbara Ballestero – Diário MS

*Com informações do site Porã News