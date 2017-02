Sérgio Nogueira encaminha demandas da Sitioca Campina Verde

Divulgação

Em visita à Sitioca Campina Verde, o vereador Sergio Nogueira (PSDB) conversou com os moradores que reivindicam melhorias para o bairro. Diante das solicitações, o parlamentar encaminhou à prefeitura municipal requerimento pedindo informações se existem projetos e previsão para a execução de serviços para aquela localidade.

No requerimento, Nogueira solicita a execução dos serviços de drenagem, esgoto, cascalhamento das ruas, visita do Centro de Controle de Zoonoses – CCZ para o combate de mosquitos transmissores de doenças e escorpiões, iluminação pública, conclusão dos serviços de drenagem e cascalhamento do corredor 4 e ônibus com horários determinados para atender a população no bairro Sitioca Campina Verde e adjacentes.

“As ruas estão intransitáveis, os lotes sem construção estão com mato muito alto, falta infraestrutura como: drenagem, esgoto, o bairro não tem escola, CEIM, posto de saúde e com, o valor do IPTU considerado muito alto, a comunidade pede que a administração municipal aplique os recursos do imposto para melhorias na Sitioca”, avalia o vereador.

Após o envio do requerimento, Sergio Nogueira e os moradores aguardam a análise e o encaminhamento de uma resposta da Secretaria Municipal de Governo.