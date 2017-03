Sergio Nogueira destina proposições às mulheres de Dourados e região

Thiago Morais

Na Semana do Dia Internacional da Mulher, o vereador Sergio Nogueira (PSDB) destinou todas as proposições na sessão desta segunda-feira, 06, para mulheres de Dourados e região. O parlamentar aproveitou a oportunidade para cobrar mais políticas públicas voltadas para mulheres e prestou homenagens.

Nogueira encaminhou indicação à prefeitura solicitando o preenchimento das vagas de coordenadora e psicóloga no Centro de Atendimento a Mulher em Situação de Violência – Viva Mulher, que necessita de pessoal qualificado para os atendimentos. Outras indicações foram o pedido de instalação de fraldário no banheiro feminino da Praça Antônio João e uma reforma, com urgência, do banheiro feminino do Parque dos Ipês.

Através de requerimento, Sergio Nogueira solicitou informações sobre a previsão de entrega dos Ceim´s que estão em fase final de conclusão e um cronograma para o início das atividades. “Esta cobrança visa atender o anseio das mães não têm onde deixar seus filhos, que são prejudicas nos seus trabalhos e das crianças, que são lesadas em seus direitos constitucionais”, menciona o vereador.

“Requeri ainda a relação de todos os serviços oferecidos e realizados pelo CAM (Centro de Atendimento a Mulher), as estratégias a serem adotadas e quais os próximos passos do governo municipal para um completo atendimento e cumprimento da política pública visando atender a mulher douradense”, ressalta.

Para homenagear mulheres que trabalham por Dourados, o vice-presidente da Câmara apresentou na sessão uma Moção de Congratulações à delegada titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, Paula Ribeiro dos Santos Oruê. “A Delegacia da Mulher preserva os direitos da mulher, garante que o serviço de proteção seja ininterrupto realizando ações de prevenção, proteção e investigação dos crimes de violência doméstica e violência sexual contra as mulheres”, destaca Sergio Nogueira.

Outra homenagem foi a entrega de Moção de Congratulações à senhora Ezir Bomfim Estremera Gutierre, que criou o Serviço de Educação Integral – SEI. “Prestamos justa homenagem a uma mulher empreendedora, visionária e que trabalha há muitos anos por nossa cidade”, afirma o parlamentar.

O Dia Internacional da Mulher é marcado pela celebração das conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos. “Muitas conquistas só se deram pela força, garra e vontade de mulheres que lutaram e lutam para garantir que seus direitos sejam garantidos”, finaliza Sergio Nogueira.