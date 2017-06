Semsur inicia manutenção na Avenida Guaicurus

A. Frota

Por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur), a Prefeitura de Dourados iniciou nesta sexta-feira (02.06) o serviço de manutenção e asseio na estrutura da Avenida Guaicurus, acesso à Cidade Universitária e Aeroporto Municipal.

Pela manhã, as equipes de limpeza já faziam a roçada no canteiro central e a limpeza e pintura no meio fio. Segundo o secretário Joaquim Soares, a iluminação na via já está 70% regularizada e até o próximo dia 20 deve alcançar 100%.

“A prefeita Délia quer que a Prefeitura atenda aos anseios da população. A Guaicurus é um corredor que atende empresas, o aeroporto e as universidades. Ela determinou e temos realizado um pente-fino com a limpeza da pista de caminhada, roçada e recuperação de toda a estrutura, principalmente a iluminação”, disse o secretário.

Com a ação, a Semsur continua com intensa atuação na limpeza, roçada e asseio dos espaços públicos em Dourados, como praças, parques e ruas. Recentemente, em atendimento à solicitação do vereador Junior Rodrigues, a Secretaria realizou amplo serviço na avenida Hayel Bon Faker em todo o trecho norte, a partir da Marcelino Pires, onde o Governo do Estado fez a recuperação.

Segundo Joaquim Soares, foram feitas a limpeza dos canteiros centrais, troca de lâmpadas e pintura de meio fio, agregando ao trabalho de recuperação da via uma condição de visual mais atrativo.

PARCERIA

Com o pensamento de trabalho conjunto, o secretário Joaquim Soares citou a limpeza e cascalhamento de um trecho de 2 quilômetros entre os fundos do Canaã I e a Perimetral Norte, na MS-477, acesso à Panambi.

Maquinários da Agesul estão no local para fazer a recuperação e limpeza das imediações da via depois que a Prefeitura de Dourados, vereadores pela cidade e deputados estaduais fizeram a solicitação ao Governo do Estado.

O secretário solicitou aos moradores das imediações ajuda com a fiscalização daqueles que, deliberadamente, depositam lixo às margens da via. “É um abuso das pessoas deixarem lixo em qualquer lugar e de qualquer maneira. Este é mais um local em que o lixão é removido e esperamos consciência das pessoas para evitar que retorne a sujeira ao local”, disse.

Segundo Joaquim, o próximo passo deve ser a união de esforços para a limpeza das margens na rodovia de acesso ao Distrito Industrial, via MS-156.