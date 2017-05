Semsur estuda pavimentar a área de passeio do cemitério

A. Frota

A Prefeitura de Dourados, por meio da Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) estuda meios para executar uma obra de revitalização interna nos cemitérios municipais Santo Antônio de Pádua e Bom Jesus. Segundo o secretário Joaquim Soares, entre as ações, está a pavimentação de uma área de passeio público existente nos cemitérios de pelo menos 800 metros de comprimento.

“Nossa meta é atingir uma conta saudável de custo benefício. A manutenção e limpeza interna nos cemitérios custam em torno de R$ 20 mil cada vez que acionadas, em média a cada 60 dias, e a pavimentação da área de passeio pode reduzir esta despesa em longo prazo”, disse o secretário, que elenca a questão da limpeza, novo visual e higiene importantes dentro desta iniciativa.

Além disso, segundo Joaquim, os serviços de limpeza nos cemitérios dispõem de equipe de 10 a 12 dias, forças-tarefa que podem, com a melhoria, ser utilizadas em outras frentes.

“Hoje em dia temos que ter um pensamento empreendedor. De aproveitamento do tempo, dos recursos e do pessoal. Esta é uma medida que pode contribuir muito com a nossa cidade”, acrescentou o secretário.

A prefeita Délia Razuk acompanhou a explanação do secretário Joaquim Soares, que encampa outras frentes de trabalho, e viu como positiva a iniciativa que visa, além de tudo, o bem-estar dos cidadãos que visitam túmulos de entes queridos. “Estamos estudando parcerias em vários segmentos. Os cemitérios são áreas públicas, mas são locais em que os munícipes podem exercer o asseio, contribuindo com o poder público, e se tiverem uma área com boa estrutura, se sentirão bem”, disse.

Uma parceria também está em andamento para que uma nova capela seja construída na área do cemitério. Um edital também é elaborado para convocar os cidadãos que detém parentes sepultados no local para contribuir com ações específicas foram da área de passeio. “É um conjunto de ações que serão exercidas e darão cara nova ao cemitério municipal”, finalizou o secretário.