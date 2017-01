Semana é de chuva intensa em todo o MS

Segundo dados recolhidos através do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), a semana em Mato Grosso do Sul pode ser de chuva intensa quase todos os dias. Mesmo com risco da forte chuva, os termômetros podem registrar 36ºC no meio da semana em algumas áreas isoladas do estado, informa o INMET.

Previsão para segunda-feira:

É esperado para o estado nesta segunda (16), chuva e trovoadas isoladas no leste, nordeste e norte, as demais áreas do estado o tempo fica parcialmente nublado com pancada de chuva isoladas à tarde.

A temperatura máxima chega a 34ºC, com mínima de 20ºC.

Previsão para terça-feira:

É esperado para o estado nesta terça (17), chuva e trovoadas isoladas no leste, nordeste e norte, as demais áreas do estado o tempo fica parcialmente nublado com pancada de chuva isoladas à tarde.

A temperatura máxima chega a 33ºC, com mínima de 21ºC.

Previsão para quarta-feira:

Na quarta (18), a temperatura pode cair para 19ºC, com máxima de 35ºC, com umidade máxima de 95%.

O vento estará fraco, podendo chegar a estado moderado.

É esperado chuva neste dia em quase todo o estado, exceto no sul e sudeste.

Previsão para quinta-feira:

Na próxima quinta-feira (19), o INMET informa que a máxima pode ser de 36ºC e a mínima de 20ºC, com pancada de chuva no centro do estado, leste, nordeste e norte.

O vento fica em estado moderado.

CAPITAL

Em Campo Grande, o Inmet informa que pode chover de segunda até quinta-feira. Neste período a mínima é de 20ºC e a máxima é de 33ºC na quinta (19).

DOURADOS

Em Dourados, chove na segunda-feira, no período da tarde. 40% de chances de chover do meio-dia até às 17h. A temperatura miníma chega a 24ºC.

Carlos Augusto F. — Diário MS