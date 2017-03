Semana Acadêmica de Artes Cênicas começa hoje na Cidade Universitária

SAPECAC | Em sua 3ª edição, de 6 a 10 de março, evento terá sete oficinas, quatro espetáculos teatrais, duas mesas redondas, duas palestras e o lançamento de livro com artigos de artistas-docentes

Divulgação

A Faculdade de Comunicação Artes e Letras da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) realiza a III Semana Acadêmica e Pedagógica do Curso de Artes Cênicas – III SAPECAC, que começa nesta hoje e vai até a próxima sexta-feira (10), no Núcleo de Artes Cênicas, na Cidade Universitária.

Serão cinco dias de apresentações, oficinas, debates, palestras, mesas redondas e muita reflexão sobre as Artes, em especial as Artes Cênicas. O intuito é proporcionar um espaço aos participantes de interação com acadêmicos, professores e pesquisadores, além de formação e apresentações artísticas, com o objetivo de contribuir com a formação e o aperfeiçoamento profissional dos acadêmicos do Curso de Artes Cênicas, bem como da comunidade que se interesse pelo tema.

O evento foi organizado pelas professoras do curso de Artes Cênicas da UFGD Ariane Guerra, Flávia Janiaski e Maria Regina Tocchetto, com o objetivo de promover debates e reflexões a cerca das artes na cultura regional e nacional, uma vez que a cidade de Dourados constitui um significativo pólo artístico de Mato Grosso do Sul.

A SAPECAC chega à sua terceira edição sugerindo continuidade e inovação em projetos anteriores da Faculdade de Comunicação Artes e Letras da UFGD, fomentando assim, nos alunos e professores do curso, a vontade de fazer pesquisa, além de abrir um espaço de trocas de experiências e vivências dentro e fora do curso.

Ao todo serão sete oficinas, quatro espetáculos teatrais, duas mesas redondas, duas palestras e o lançamento do livro organizado pelo Pibid (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência)

de Artes Cênicas, com mais de vinte artistas/docentes convidados de todo o Brasil.

Destacam-se as presenças de duas professoras doutoras renomadas em suas áreas de atuação: Heloise Baurich Vidor da Universidade Estadual de Santa Catarina/UDESC e Ivani Santana da Universidade Federal da Bahia/UFBA. A primeira apresentará o espetáculo “Uma Lady Macbeth”, além de uma Oficina que mistura literatura e teatro. A segunda ministrará oficina que mistura dança e audiovisual e uma palestra sobre “As poéticas Tecnológicas nas Artes Cênicas”.

Outro destaque é a presença dos Secretários de Cultura do Estado do MS – Athayde Nery, e do Secretário de Cultura do Município de Dourados – Gil Esper, que ao lado dos artístcas Nill Amaral e Mauro Guimarães farão a mesa de abertura do evento discutindo Políticas Públicas e o fazer teatral no MS. Essa atividade será hoje, a partir das 19:30, no anfiteatro da Unidade II da UFGD.

A Sapecac terá ainda um espetáculo de abertura — “Amizade é uma coisa, farinha é outra”, do Coletivo Moenda de Teatro, nesta segunda-feira; além dos espetáculos: “Uma Lady Macbeth”, da Harmônica Arte e Entretenimento, amanhã (7); Ação Cênico Performativa “Fragmentos de Corpos Urbanos”, da Cia Última Hora, quarta-feira (8), e o espetáculo de encerramento “Judith e sua sombra de Menino”, na sexta-feira (10).

Com exceção do espetáculo de Encerramento que acontece no Teatro Municipal de Dourados, todas as outras ações acontecem na Unidade II da UFGD, no Núcleo de Artes Cênicas, a partir das 19:30.

SERVIÇO

Evento: III Semana Acadêmica e Pedagógica do Curo de Artes Cênicas da UFGD – III SAPECAC

Locais: Núcleo de Artes Cênicas da Cidade Universitária – Unidade II UFGD e Teatro Municipal de Dourados (encerramento).

Datas: 6 a 10 de março. Entrada gratuita.