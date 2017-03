Seleta realiza almoço beneficente sábado

A Seleta Sociedade Caritativa e Humanitária realiza neste domingo (12), almoço beneficente com início às 11h30 e término às 13h, na sede da entidade à Rua José Roberto Teixeira nº 691, no Jardim Flórida I.

No cardápio, de acordo com o presidente Mauro Gilberto Santana, o tradicional pirão de carne da Seleta acompanha o churrasco, além de salada, arroz, linguiça e farofa.

A finalidade do evento é arrecadar fundos para colocar em funcionamento as salas de informática e de corte costura da entidade, que atenderão a comunidade com cursos básicos e profissionalizantes.

O valor do almoço é de R$ 30,00 por pessoa. O almoço será servido no local. É preciso levar pratos e talheres ou marmitex. Informações com o presidente Mauro Gilberto pelo telefone (67) 99914 9776.