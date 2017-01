Segurança pública será prioridade afirma prefeito de Batayporã

Divulgação

A segurança pública está na lista das ações prioritárias do Governo Municipal. Conforme o prefeito Jorge Takahashi (PMDB), diante do crescimento da violência e da criminalidade no município é necessário estabelecer ações conjuntas com os diversos órgãos competentes.

Nos primeiros dias de gestão, o chefe do Executivo reuniu-se com o comandante do Pelotão da Polícia Militar de Batayporã, tenente Luiz Gustavo Morandi, para debater estratégias e ações que serão desenvolvidas no município nos próximos anos.

“Fortalecer a segurança pública e o cuidado aos moradores da nossa cidade é um dos nossos objetivos e, para isso iremos apoiar a atuação das polícias, propor medidas efetivas e intensificar as cobranças para que a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul) possa ajudar mais na prevenção”, afirmou o gestor.

Na ocasião, Takahashi assegurou ao comandante que levará ao secretário da Sejusp, José Carlos Barbosa, reivindicações relacionadas ao aumento do efetivo policial e da frota.

“Precisamos reforçar o efetivo e a frota policial, para que a segurança da nossa população seja garantida, afinal esse foi um dos nossos compromissos de campanha”, reiterou o prefeito.

Atualmente, o Pelotão da Polícia Militar de Batayporã possui um efetivo de 12 policiais e conta com duas viaturas e três motocicletas.