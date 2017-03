Secretário diz que Délia Razuk quer serviço de tapa-buraco com qualidade

De acordo com Tahan, após superar os entraves burocráticos de contratos em aberto e não executados até o final da gestão anterior, a Prefeitura conseguiu agora contratar empresa, em caráter emergencial, para atacar o problema.

Délia determinou o início destas ações pelo aeroporto municipal, onde a pista também apresentava problemas com buracos e oferecia risco de acidente de graves consequências. Concluindo o serviço no local uma das equipes se deslocou para a Avenida Marcelino Pires.

Qualidade

A prioridade, segundo ele, definida pela prefeita é para recuperar o pavimento nas principais avenidas, os acessos a pontos mais utilizados e áreas emblemáticas, onde o asfalto já se deteriorou. O recurso disponível, da ordem de R$ 770 mil, é insuficiente para se atender todas as regiões que precisam do serviço, admite o secretário, mas, a qualidade do trabalho empreendido nessa operação deve ser a marca predominante nas futuras ações.

Nos trechos da Avenida Marcelino Pires, atendidos no início do serviço, já é possível notar a diferença. “Agora dá pra ver que está sendo feito diferente, não vi ninguém jogando massa de cima do caminhão e deixando pra nós, motoristas, o trabalho de rolo compressor”, observou um morador das imediações do terminal rodoviário.