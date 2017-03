Secretaria de Saúde de Nova Andradina oferecerá atendimento especial para as mulheres no mês do março

João Cláudio Secretário Norberto Fabri em encontro com a gerente de ações estratégicas Milene Marques e a doutora Sandra Menezes

O Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Andradina, está preparando um atendimento especial voltado às mulheres para o mês de março, que é comemorado o Dia Internacional da Mulher.

Na quarta-feira (08) as Estratégias Saúde da Família estarão abertas das 17h às 21h para atender as mulheres que trabalham e apresentam dificuldades no acesso ao serviço de saúde. Nos locais serão ofertados teste rápido para HIV/AIDS e Hepatites B e C, além de avaliação antropométrica, aferição de pressão arterial, glicemia capilar, avaliação odontológica e médica.

Na terça-feira (07) e na sexta-feira (10) às 8:30h, será realizado no Centro de Apoio Psicossocial (CAPS) grupo terapêutico voltado as mulheres que realizam tratamento na unidade. Ainda na sexta-feira às 14h o CAPS estará realizando avaliação antropométrica, aferição de pressão arterial e teste de glicemia nas pacientes que já realizam acompanhamento no local.

No sábado (11) o atendimento será realizado na Clínica da Mulher a partir das 13h e encerrando às 17h. Serão ofertados coleta de exame citopatológico do colo uterino e testes rápidos de HIV e Hepatites B e C.

O encerramento será na sexta-feira (31) às 15h com uma Ação Motivacional oferecida pela enfermeira Neuza Serra para as servidoras da Secretaria Municipal de Saúde como auxiliares e técnicas em Enfermagem, auxiliar de consultório odontológico e auxiliar de serviços básicos.

Norberto Fabri destacou a importância do atendimento especial deste mês e totalmente voltado às mulheres. “No dia 8 realizaremos um trabalho bem especial para as mulheres e foi tudo planejado com muito carinho pela Secretaria de Saúde”, disse o secretário.

Isabelle Tanji