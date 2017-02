Secretaria de Obras atende solicitação do vereador Demecio em Bela Vista

Ademir Mendonça

O vereador, presidente da câmara de Bela Vista, Demecio Takeshi Higa, enviou uma solicitação ao secretário de obras pedindo que fosse realizado um trabalho de limpeza no campo de futebol no Bairro Costa e Silva, com o objetivo de promover a conservação das áreas públicas de Bela Vista em condições de praticar esporte.

DIVULGAÇÃO

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Obras, realizou a limpeza da área ao redor do campo de futebol “Society”, localizado no Bairro Costa e Silva, nesta semana. A ação pretende atender a demanda da comunidade referente à melhoria do acesso ao espaço e melhor conservação do local.

No local, os trabalhadores realizaram a limpeza de toda extensão do campo com serviços de roçagem de mato e recolheu entulhos para garantir a conservação da área.

De acordo com o vereador Demecio, As melhorias no bairro também atendem a solicitação dos moradores que utilizam a praça de lazer para a prática de atividades físicas.

“É dessa forma que vamos trabalhar, em parceria com o executivo, levando beneficios aos moradores. Quero agradecer ao secretário Antonio Sergio Rocha Moneiro e toda a equipe da secretaria de obras que realizou um excelente trabalho, estão todos de parabéns.”, disse Demecio Takeshi Higa.

De acordo com o vereador, a manutenção do campo incentiva o fluxo de atletas e o movimento do cenário esportivo local com qualidade e segurança. “Temos um ótimo campo à disposição dos cidadãos e iremos sempre manter ele em perfeito estado para atender a todos de maneira adequada”, completou.