Secretaria de Educação do município apresenta diretrizes para ano letivo 2017

A. Frota

Uma reunião na manhã desta quinta-feira (26) no Teatro Municipal de Dourados teve como meta a apresentação, por parte da Secretaria Municipal de Educação, das diretrizes para o ano letivo 2017, que inicia no dia 13 de fevereiro.

A prefeita Délia Razuk ressaltou que a reunião coloca na prática aquilo que ela determinou para esta administração. “Sou uma pessoa que trabalha com diálogo. Determinei que todas as secretarias trabalhassem em conjunto e hoje vemos aqui o Gil [Esper] sendo anfitrião do evento, a Rose Ane trazendo uma palestra, a Audrey colocando em dia as questões da educação, e o Silvio [comandante da Guarda Municipal] que também está aqui”, disse a prefeita.

A prefeita desejou um bom início de ano letivo aos educadores e ressaltou os compromissos que cada um tem em contribuir para as metas que a educação propõe. “Desejo um bom trabalho a todos. Vocês educadores são o braço da administração que chega diretamente à população. São vocês que refletem o bom serviço público prestado aos munícipes, com qualidade e respeito”, disse Délia Razuk, que pediu um acolhimento e cuidado todo especial com as crianças de Dourados. “Sou muito grata a Deus por administrar a segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul. Que as bênçãos do Senhor estejam com todos”, finalizou.

A semana pedagógica, período de preparação dos professores para o ano letivo inicia no dia 6 de fevereiro, segundo a Secretaria de Educação. As aulas começam no dia 13.

Segundo a secretária de Educação, Audrey Milan, a principal meta da reunião é propor o diálogo para consolidar a integração de todos os envolvidos no trato da prestação de serviços da educação em Dourados, com o debate de propostas e elucidação de dúvidas que ocorram. “Educadores, a Semed é a casa de vocês. A secretaria precisa da atuação conjunta de todos”, disse a secretária.

O foco do ano letivo, segundo a secretária, é a aprendizagem do aluno e a valorização do profissional. Audrey lembra que a administração está no início e se inteirando de todas as questões. “Tenhamos tranquilidade porque o diálogo vai romper barreiras. A prefeita Délia já declarou que educação e saúde estão em primeiro lugar”, disse Audrey.

Estiveram presentes na solenidade, a prefeita Délia Razuk, as secretárias de Educação, Audrey Milan Conti, e de Desenvolvimento, Rose Ane Vieira, e o comandante da Guarda Municipal de Dourados, Silvio Reginaldo Peres Costa.