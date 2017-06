Saúde republica edital para seleção de O.S. para gestão do Hospital de Cirurgias da Grande Dourados

Portal do MS

A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES/MS) republicou nesta sexta-feira (2.5), no Diário Oficial do Estado (DOE), o edital de chamamento para a seleção de uma organização social que fará a gestão do hospital regional de cirurgias da grande Dourados. O edital, que havia sido suspenso no dia 8 de maio para adequações de contratação, já está disponível com a abertura dos envelopes das propostas prevista para o dia 14 de junho.

O Hospital Regional de Cirurgias Eletivas foi inaugurado em dezembro de 2015, com o objetivo de atender as demandas acumuladas há anos de cirurgias de média complexidade para cerca de 32 municípios, incluindo a macrorregião de Dourados. Entre as especialidades atendidas pelo hospital estão: ortopedia, urologia, vascular e ginecologia, com uma média prevista de 100 cirurgias ao mês.