São Paulo fecha com Neilton e manda Hudson em troca para o Cruzeiro

O atacante Neilton é o novo reforço do São Paulo. Destaque do Botafogo no último ano, o jogador fez exames no clube tricolor, foi aprovado e chega ao Morumbi por empréstimo até o fim de 2017.

A negociação envolve o volante Hudson e o Cruzeiro, dono dos direitos econômicos de Neilton. A troca, alinhavada nos últimos dias, foi confirmada pelos dois clubes em nota oficial. Tanto São Paulo como Cruzeiro podem exercer a opção de compra ao fim do período de empréstimo.

Revelado pelo Santos, Neilton chega para ser uma opção de atacante veloz para o elenco de Rogério Ceni, que ainda terá Wellington Nem, David Neres e Luiz Araujo, entre outros, para a função. Aos 22 anos, o jogador tenta dar sequência à boa temporada que fez em 2016, em que ajudou o Botafogo a voltar à Libertadores com oito gols marcados no Brasileirão.

Por outro lado, abre mão de Hudson, que estava no clube desde 2014 e chegou a ser capitão do time em alguns momentos da última temporada. Os dois jogadores serão apresentados nos novos clubes apenas em janeiro, na reapresentação dos elencos.