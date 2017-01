Santos se acerta com Barcos e aguardarescisão para anunciá-lo

Gazeta Esportiva

O Santos está próximo de confirmar mais uma contratação para a temporada. Na tarde desta quinta-feira, em Buenos Aires, o presidente Modesto Roma Júnior se reuniu com Hérnan Barcos e acertou salários e tempo de contrato com o atacante, superando a concorrência do Atlético Nacional, da Colômbia. Agora, o Peixe apenas aguarda o argentino resolver sua situação contratual com Vélez Sarsfield e Sporting Lisboa para anunciá-lo como quinto reforço para 2017.

Barcos está emprestado pelo Sporting ao Vélez até junho, mesmo mês em que fica livre no mercado. A cúpula santista está otimista com o acordo, pois entende que o clube argentino não deve fazer força para segurar o centroavante, que não vive boa fase e está fora dos planos. A equipe portuguesa, por sua vez, também não pretende continuar com o jogador.

A ideia é trazer Barcos em definitivo. Porém, caso a rescisão com o Sporting não dê certo, existe a possibilidade do Peixe ficar com o atacante por empréstimo até o meio do ano e comprá-lo na sequência, assim que seu vínculo com o time português acabar.

Caso o alvinegro acerte com Barcos, irá desistir de trazer Luis Fabiano. O clube ainda mantém conversas com Fabuloso, que irá rescindir seu contrato com o Tianjin Quanjian, da China, na próxima semana. Porém, a cúpula santista acredita que o argentino é uma opção mais barata e com mais possibilidade de dar certo. E a ideia dos santistas é ter somente um centroavante que possa fazer ‘sombra’ para Ricardo Oliveira.

Até o momento, o Santos contratou quatro reforços para esta temporada: o atacante Vladimir Hernández, do Junior Barranquilla, da Colômbia, o lateral-direito Matheus Ribeiro, do Atlético-GO, o zagueiro Cleber, ex-Corinthians e que estava no Hamburgo, da Alemanha, e o volante Leandro Donizete, do Atlético-MG.