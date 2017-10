Santos retomará parceria com a Umbro para uniformes de 2018

GAZETA ESPORTIVA

O Santos deve anunciar até o final desta semana a retomada da parceria com a Umbro para o fornecimento de material esportivo a partir de março de 2018, quando acaba o contrato atual com a Kappa. O acerto entre as partes está encaminhado.

Internamente, o Peixe já trata a negociação como certa. A empresa inglesa voltará a produzir e distribuir as camisas do clube após sete anos.

Mesmo gostando da parceria com a Kappa, a diretoria do alvinegro não estava satisfeita com o custo-benefício. Afinal, no atual modelo de negócio com a marca italiana, o Santos se responsabilizou pela confecção, distribuição e todo o processo de comercialização dos uniformes no mercado.

A Umbro, que não irá se pronunciar sobre o acordo no momento, pagará um valor anual ao alvinegro e cuidará de toda fabricação e distribuição das camisas. A parceria com a empresa inglesa durou 14 anos, começando em 1997 e terminando em 2011, quando o Peixe assinou com a Nike sob intermédio da Netshoes.