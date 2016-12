Santos discute valores por Camacho e aguarda Dorival para avançar

LancePress

Além dos gringos Cazares, Guerra e Berrío, o Santos demonstrou interesse na contratação de mais um jogador estrangeiro. Como revelado pelo Lance! na terça-feira, o presidente Modesto Roma Júnior se reuniu com representantes do meia Néstor Camacho, do Guarani (PAR) e buscou informações a respeito da situação do jogador.

Na reunião, que também tratou de contratações para o futebol feminino do Peixe, Modesto voltou a discutir a situação do atleta de 29 anos que já havia sido sondado pelo clube no início do ano. Destaque do time campeão paraguaio e autor de 18 gols em 43 jogos no ano, Camacho não terá sua saída facilitada para o futebol brasileiro.

Classificado para a Libertadores, o Guarani não deseja abrir mão de seu principal destaque, ainda mais para um clube “concorrente”. Os 50% dos direitos econômicos que os paraguaios aceitariam negociar estão aproximadamente na casa de 1 milhão de dólares (cerca de R$ 3,4 milhões).

O presidente santista ainda trata de negociar o valor estipulado, principalmente por conta do interesse do técnico Dorival Júnior em Camacho. As conversas, aliás, só serão retomadas após o treinador do Peixe retornar dos Estados Unidos, onde passa férias com sua família após conquistar o vice-campeonato brasileiro, e definir se realmente deseja a contratação do paraguaio.

Dorival e Modesto devem dar continuidade ao planejamento da próxima temporada. Por enquanto, o dirigente aproveita sua estadia no Paraguai para o sorteio da Libertadores nesta quarta-feira na sede da Conmebol e tenta resolver as contratações de Cazares e Marcos Guilherme, dupla que Dorival Júnior já deu o sinal positivo antes do fim da temporada.