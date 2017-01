Sanesul ativa novos poços na cidade de Dourados

Divulgação

No intuito de aumentar a produção de água e resolver um problema antigo, a Sanesul ativou novos poços de água no município de Dourados.

O objetivo é aumentar a produção de água em regiões que o desenvolvimento populacional não estava em proporção coerente com o abastecimento disponível.

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), através de iniciativa do Governo do Estado ativou dois novos poços.

Os bairros Parque Alvorada, Santa Fé, Monte Carlo e suas imediações terão seu abastecimento incrementado por um poço com capacidade de produção de 35 mil litros de água por hora.

O outro poço, com capacidade ainda maior, produz 80 mil litros de água e tem como objetivo atender os bairros Jardim Guaicurus, Vival dos Ipês, Esplanada, Jardim Harrison de Figueiredo I e II, Dioclécio Artuzi I e II além da Chácara Cibele.

“Com a ativação destes novos poços a expectativa é suprir a demanda, aumentar a produção de água na cidade e também ampliar o número de poços em operação em Dourados, para garantir segurança no abastecimento. Ativamos estes poços rapidamente, inclusive com o auxílio de geradores, tendo em vista que a concessionária de energia levaria um certo tempo para fazer as extensões de rede elétrica, tudo para atender com agilidade a população”, finalizou o gerente de Sistemas de Abastecimento de Água, Elthon Santos Teixeira.

Bárbara Ballestero – Diário MS

*Com informações da Subsecom