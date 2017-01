Samba White lança clipe no YouTube no próximo domingo 15 de janeiro

O grupo Samba White lançará no próximo domingo (15), às 10:00 horas da manhã, em seu canal no Youtube, a primeira música de trabalho de um novo EP, intitulada “Nega interesseira”, composição de Binho Lopes e Biel.

O clipe é fruto das gravações do EP realizada no Rio de Janeiro em novembro de 2016 e que em breve será lançado completo tanto no formato físico quanto nas plataformas digitais.

SETE ANOS

Com um grupo formado por parentes e amigos em meados de 2010, o Samba White surgiu através de encontros musicais entre primos e posteriormente de alguns amigos. Até que surgiu a ideia de montar um grupo para se apresentar em uma festividade da escola, onde a maioria dos integrantes estudava.

O primeiro nome dado ao grupo foi “Só Prazer”, mas não durou muito tempo. As festinhas de aniversários foram aparecendo e daí então houve a preocupação dos meninos em aperfeiçoarem seus conhecimentos musicais, com aulas de música e canto.

O grupo então foi tomando proporções maiores, convites para se apresentar em grandes eventos foram surgindo e o grupo passou a se chamar “Compreensão”, mas assim como o nome anterior, também não teve boa aceitação. Até que foram convidados a se apresentar em uma tradicional feijoada que acontece na cidade e em uma casa de shows, que os integrantes do grupo decidiram que o figurino para as apresentações seria roupas brancas. Um dos promoters da casa sugeriu o nome Samba White, os meninos que tocam samba com roupas brancas, e a aceitação do público foi ótima, tanto é, que até hoje o nome continua crescendo e cada vez mais conhecido no cenário sul-matrogrossense do samba e pagode.

No ano de 2012 o grupo lançou seu primeiro CD, tendo como carro chefe a música “Mais Uma Chance” (Binho Lopes/Biel), faixa que foi bastante executada nas rádios de Dourados e região.

Em 2013 foi lançado um clipe da música “Agora Vai Ter Que Cair” (Binho Lopes/Biel) e em 2015 o clipe da música “Sabe de Nada Inocente”, uma parceria entre o grupo e a dupla sertaneja Kleber & Kleberson.

Em sete anos de carreira, dividiu o palco com vários artistas consagrados do cenário nacional, dentre eles: Tchakabum, Chrigor (Ex-vocalista do Exaltasamba), Salgadinho (Ex-vocalista do Katinguelê), Adriana Ribeiro, Bateria da Escola de Samba Rosas de Ouro (SP), Dudu Nobre, Soul Mais Samba, Neguinho da Beija-Flor, Balacobaco, Samprazer, dentre outros.

NOVO EP

Em novembro de 2016, o grupo viajou para o Rio de Janeiro para gravação de um EP (extended play) no Estúdio LDL, de Lincoln de Lima, cavaquinhista, compositor, produtor, arranjador e regente, que já participou de shows dos mais importantes grupos e cantores do samba e pagode no Brasil, dentre eles Alexandre Pires. Produziu discos e compôs músicas com nomes famosos e é considerado um dos melhores cavaquinhista do país. Atualmente é cavaquinhista e Diretor Musical da banda do cantor Ferrugem, hoje considerado uma das melhores vozes do samba e pagode atual.

O Samba White escolheu gravar naquele estúdio porque o mesmo possui equipamentos de última geração em se tratando da qualidade de mixagem e masterização, indicado pelo produtor musical e arranjador do EP Ian Felix.

Foram três dias de gravação na cidade maravilhosa, onde o grupo pôde adquirir e absorver experiências valiosas. O Samba White foi convidado para “dar uma canja” (participação especial) em uma das mais famosas e renomadas rodas de samba carioca, “Pagode da Tia Doca”, em Madureira.