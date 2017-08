Samba White e Chokito são atrações da Feijoada Jurídica, neste sábado

Divulgação

A Caams – Caixa de Assistência dos Advogados de Dourados/4ª Subseção de Dourados realiza neste sábado (12), a partir das 11h, mais uma edição da tradicional Feijoada Jurídica.

Em visita ao Diário MS, as advogadas Gilvane Bezerra da Silva Dias, delegada da Caams Dourados, e Ady de Oliveira Moraes, vice-presidente da AATP (Associação dos Advogados Trabalhistas e Previdenciários) ressaltaram que além de comemorar o dia do advogado com uma confraternização entre advogados e amigos de toda a região, o evento também tem a finalidade de reverter parte da renda para o Centro de Apoio ao Deficiente Físico de Dourados.

Nesta edição, a Feijoada Jurídica será realizada na Cantina Mato Grosso e tem como atrações musicais o Grupo Samba White, de Dourados, e o sambista Chokito, de Campo Grande.

Convites estão à venda por R$ 40,00 (2º lote) e R$ 50,00 (3º lote) na Caams (sede da OAB Dourados) e na Cantina Mato Grosso, à rua Cel. Ponciano nº 2085. Esses valores dão direito ao almoço, que será servido somente no local; bebidas serão cobradas à parte. Crianças de até 10 anos não pagam e ainda vão contar com atividades recreativas.