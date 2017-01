“Sábado instrumental” é aposta inovadora na noite douradense

Luciano Serafim

A cena musical douradense terá uma novidade neste sábado (28), a partir das 23:00 horas, quando a Jangoo Pub dedica sua programação às músicas instrumentais, com apresentações de Simão Gandhy Trio e da Banda AkiJam. “Essa primeira experiência será um termômetro para saber se o público está receptivo a uma nova atividade musical”, afirmou Simão.

No repertório do Simão Gandhy Trio estarão músicas instrumentais próprias e versões instrumentais de músicas com melodias vocais que as pessoas estão acostumadas a cantar no seu dia a dia.

“Teremos a guitarra como o fio condutor no lugar da voz, como aquela música que a gente assovia, mesmo sem a letra ela tem um sentido, as musicas em inglês que muitos cantam no ‘embromation’… eles estão cantando a melodia vocal que muitas vezes é mais forte que a letra”, explicou Simão.

Ele ressalta a ousadia da Jangoo Pub: “A noite de sábado a principal da semana para bares e restaurantes. É difícil conseguir uma casa noturna que abra um espaço para a música instrumental em um sábado à noite. Qualquer outro tipo de som pode ser certeza de público, mas uma noite instrumental é arriscar oferecer algo novo para a galera, sem saber se vai ser receptiva ou não. O pessoal reclama que não tem nada diferente para ver e ouvir, então essa é uma oportunidade”.

Além do “Sábado instrumental”, o trio formado também por Regis Braga (baixo) e Leonardo Treuherz (bateria), pretende participar de festivais como o de Inverno de Bonito e America do Sul, em Corumbá, espaços que podem.

BANDA AKIJAM

Na mesma noite vai tocar a Banda AkiJam, com músicas mais voltadas para o improviso.

“A banda passeia por diversos estilos musicais, jazz, samba, bossa nova, funk, baião entre outros, a regra é não ter regras”, afirmou P.V. Sanches, revelando que essa “bagunça organizada” já levou a várias apresentações em eventos culturais em praças, teatro e até em casas noturnas da cidade.

A AkiJam é um projeto formado partir de encontros musicais que aconteciam na casa dos amigos músicos e hoje integrantes da banda. Esses encontros para jam session acabaram gerando o nome da banda. Jam é um encontro entre músicos que se unem pra tocar sem saber o que vem pela frente, no improviso, sem nenhum ensaio prévio.

Para sábado, a banda contará com a participação para sábado: P.V. Sanches (guitarra), Marquinhos (bateria/percussão), Leonardo Treuherz (bateria/percussão), Digão (acordeom), Helio Cruz (teclado), Will Carbonari (contrabaixo), Biko do Trombone (trombone) e ainda traz a participação do músico Wilian Grando (flauta/percussão).