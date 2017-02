Sábado de clássicos do rock and roll

As bandas douradenses The Luganos e Hard Mato fazem show na Jangoo Pub amanhã, a partir das 23h

As bandas douradenses The Luganos e Hard Mato realizam show na Jangoo Pub, sábado (18) a partir das 23h, e prometem uma noite recheada de clássicos do Rock and Roll, em um dos eventos que agitam a cena musical da cidade este fim de semana.

Divulgação

Formada há 6 anos, a banda The Luganos conta atualmente com os músicos Danilo Amaral (voz), Leandro Ribeiro (guitarra), Will Carbonari (baixo), Leo Treuherz (bateria) e Alessandro Pacito (guitarra), todos já com uma grande bagagem na música, tendo passado por várias bandas da cidade e do Estado. Tem em seu repertório hinos consagrados do Rock and Roll, de bandas como Led Zeppelin, Guns and Roses, AC DC e Pink Floyd dentre outras.

Com uma veia mais clássica, a banda se destaca a alguns anos apresentando somente o melhor dos clássicos do Rock and Roll em uma cidade com forte influência da música sertaneja. A The Luganos já se apresentou em várias casas de shows de Dourados e região junto com bandas e artistas consagrados do rock estadual como a pioneira O Bando do Velho Jack e a Muchileiros.

Apesar da dificuldade que é tocar Rock and Roll em um Estado onde a música sertaneja prevalece, os músicos dizem que vale a pena insistir e tocar o som que realmente gostam e que cresceram ouvindo: “Fazendo uma referência à música do Bando do Velho Jack, a gente aprendeu a como ser feliz ganhando pouco”.

Uma das bandeiras levantadas pela The Luganos é o apoio à cena e as bandas locais como destaca o guitarrista Leandro Ribeiro: “Apesar de reconhecer e valorizar o trabalho de bandas de outras cidades e estados, nós sabemos da capacidade e competência das bandas e músicos locais. Temos ótimas bandas dos mais variados estilos em nossa cidade. O nível técnico vem se aperfeiçoando com o passar dos anos e hoje realmente não devemos nada para ninguém. Temos muitos músicos talentosos capazes de fazerem ótimos shows e de levar música de extrema qualidade às pessoas. Por isso batemos sempre nessa tecla de pedir o apoio dos promoters locais e também do público. Precisamos lutar pelo nosso espaço e mostrar que muitas vezes não é preciso trazer bandas de fora, pois temos muita coisa boa por aqui. É uma tarefa árdua e difícil, mas sempre lutaremos por isso e aos poucos mudaremos essa cultura vira-lata que temos”.

Maiores informações sobre a The Luganos podem ser encontradas na página da banda — www.facebook.com/bandatheluganos —, onde podem disponibiliza fotos e vídeos de apresentações passadas. Contato para shows pelo celular (67) 99639-2767, com Leandro.

HARD MATO

Divulgação

Além da The Luganos, também se apresentará a Hard Mato, banda douradense de Heavy Metal que está finalizando a gravação do seu primeiro CD com músicas autorais e é destaque na cena local há muito tempo.

A Hard Mato possui influências diversas de bandas como Metallica, Pantera e Rage Against The Machine e conta com os integrantes Felipe Schafer (guitarra e voz), Will Carbonari (baixo) e Emerson Luiz (bateria).

Mais informações podem ser conferidas em sua página oficial no — www.facebook.com/hardmato.

O show de sábado promete horas de muita boa música, diversão e gente jovem em uma das casas de shows mais consagradas da cidade, em localização privilegiada, ambiente extremamente agradável, com ótima estrutura de som.