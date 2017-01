Rose Modesto assume governo por 20 dias durante férias de Reinaldo

Arquivo do Governo do Estado

Assume hoje (10) o Governo de Mato Grosso do Sul, a vice-governadora Rose Modesto. Nesta terça-feira, o governador Reinaldo Azambuja sai em férias.

O período em que Rose desempenhará a função de governadora em exercício iniciará no dia 10 e terminará no dia 30 de janeiro.

Já no primeiro dia, Rose se reunirá com o atual prefeito da capital, Marcos Trad para fazer anúncio do valor do apoio financeiro que o Estado dará a prefeitura para fazer a manutenção das ruas e avenidas. Tal parceria foi firmada entre o governador Reinaldo Azambuja e o prefeito Marcos na última semana.

Durante o período em que Rose estiver à frente do Executivo Estadual estão previstas reuniões e participações em eventos. Rose deve se encontrar com a bancada federal para tratar a situação do Estado, está prevista também uma visita à Dourados para divulgar o novo modelo de escola integral, a assinatura de adesão do Estado ao Plano Nacional de Segurança Pública, que acontecerá em Brasília (DF) com o presidente Michel Temer e ainda prestigiar a abertura nacional da colheita de soja em Ponta Porã (MS).

Bárbara Ballestero – Diário MS

*Com informações da Assessoria