Rose discute transporte escolar e infraestrutura educacional em Dourados

Divulgação

Prefeitos da região da grande Dourados estiveram reunidos com a governadora em exercício Rose Modesto, nesta sexta-feira (20), para tratativas sobre convênios com o Governo do Estado, com foco no transporte escolar. Rose estava acompanhada da secretária de Educação, Maria Cecília Amendola da Motta.

A reunião foi realizada com prefeitos da Coordenaria Regional de Educação de Dourados, na sede da unidade, com os municípios de Caarapó, Deodápolis, Douradina, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Jateí, Laguna Caarapã, Rio Brilhante, Vicentina, Maracaju, além de Dourados.

A governadora em exercício afirmou que a Secretaria de Estado de Educação (SED) realiza estudos técnicos para disponibilizar transporte escolar na Escola Estadual Rita Angelina Barbosa Silveira, uma das 12 unidades onde o Governo implanta o ensino médio em tempo integral. Segundo ela, a ação é proposta da SED.

Outro ponto debatido na reunião foi o ensino oferecido pelas escolas indígenas em Dourados. A gestão municipal pediu para passar o comando das unidades para a Rede Estadual de Ensino, falando em apoio financeiro e pedagógico. O Governo se comprometeu em estudar a proposta.

Distrito Industrial

Também durante agenda em Dourados, a governadora em exercício visitou as obras do Núcleo Industrial e a obra da rotatória da MS-156, próxima ao Detran. As vistorias foram acompanhada pelo secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli. Segundo ele, o cronograma está dentro do andamento.

No Distrito Industrial, Rose e Miglioli revelaram que o Governo vai iniciar estudos técnicos para implantar uma passarela, que possa ser alternativa de travessia da MS-156 para moradores da região. A passagem é uma reivindicação da comunidade, que possui escolas municipal e estadual e centenas de jovens e crianças.