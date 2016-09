Rosberg engole Hamilton na largada, fatura o GP da Itália e cola no Mundial

Líder do campeonato, Lewis Hamilton sobrara nos dias anteriores nos treinos para o GP da Itália, palco da 14ª etapa da temporada 2016 da Fórmula 1. Mas quando as luzes vermelhas se apagaram para a largada de domingo, toda a soberania do inglês no clássico circuito de Monza foi por água abaixo. Sem arrancar bem, o britânico da Mercedes despencou da pole para o sexto lugar. Quem agradeceu foi seu companheiro Nico Rosberg. Sem concorrência, o alemão venceu a corrida com facilidade e somou mais 25 pontos no campeonato, chegando aos 248. Hamilton ainda conseguiu recuperar parte do prejuízo e cruzou em segundo, o suficiente para se manter na ponta do Mundial de Pilotos, com 250 pontos.

Correndo em casa diante dos fanáticos “tifosi” que lotaram as arquibancadas, a Ferrari não conseguiu aproveitar o vacilo de Hamilton na largada. Enquanto a Mercedes adotou uma estratégia de apenas um pit stop, Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen fizeram duas paradas e acabaram perdendo as posições para o inglês nos boxes. Mesmo assim, os torcedores fizeram a festa com o 3º lugar do tetracampeão na cerimônia de pódio, com a tradicional invasão de pista. A RBR, segunda força do campeonato, não teve bom rendimento na veloz pista italiana. Daniel Ricciardo, ao menos, conseguiu arrancar um 5º lugar, graças a uma grande manobra sobre Valtteri Bottas, da Williams, um dos destaques da prova, em sexto. Apático, o jovem Max Verstappen terminou apenas em sétimo. Felipe Massa chegou em novo lugar e Felipe Nasr bateu durante a corrida.