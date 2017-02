Rogério Ceni admite peso emocional de estreia e elogia atuação do SP

Do UOL Esporte

Marcos Ribolli

Nem mesmo os 20 anos de experiência, adquiridos pela carreira como goleiro do São Paulo, impediram Rogério Ceni de tratar a tarde deste domingo como uma ocasião especial. O retorno ao Morumbi, pela primeira vez como técnico e diante de mais de 50 mil pessoas no estádio, mexeu com o ídolo são-paulino.

“Nasci no futebol aqui, praticamente. Morei aqui e passei por todas as dificuldades que me deram maturidade. (…) Sempre fico muito feliz de voltar ao Morumbi”, declarou o treinador após a goleada por 5 a 2 sobre a Ponte Preta.

O ex-goleiro se mostrou comedido e rapidamente passou a analisar a expressiva vitória são-paulina. Para justificar a satisfação pela atuação dos comandados, Ceni apresentou números.

“Fico feliz por fazer cinco gols e ter mais de 70% de posse de bola. Metade da bola que chutamos contra o Audax, mas tivemos uma conclusão melhor. Conseguimos fazer mais gols e dominar 90%, 95% do jogo”, analisou o treinador.

“Quando tomamos o gol, tínhamos 75% da posse de bola. Os gols que levamos saíram de pequenos erros, ajustes. O mais importante foi a dedicação de todos, marcação alta durante praticamente todo o jogo”, acrescentou Ceni.

Depois de uma derrota e uma vitória – curiosamente, ambas por goleada -, o São Paulo lidera o Grupo B do Campeonato Paulista com os mesmos três pontos do Linense, levando vantagem no saldo de gols.

O Red Bull aparece na terceira colocação, mas com uma partida a mais, uma vez que já disputou a terceira rodada antecipadamente. O Tricolor visita o Santos na próxima quarta-feira, a partir das 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro.